Сенатор США (республиканец от Монтаны) Стив Дэйнс в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном имеет важное геополитическое значение для Центральной Азии. По его словам, противники США пытаются подорвать усиленное взаимодействие Вашингтона со странами региона.

«Тот прорывной мирный договор, который был подписан с участием президента [США Дональда] Трампа между Азербайджаном и Арменией, имеет значительные геополитические последствия для Центральной Азии», — подчеркнул Дэйнс.

Сенатор отметил, что США начинают «переворачивать страницу от предыдущей администрации», уделяя внимание реальным инвестициям и более тесному сотрудничеству с государствами Центральной Азии. Он подчеркнул, что установление прочных отношений с этими странами имеет решающее значение для национальной безопасности США и для укрепления их позиций в стратегически важном регионе.

