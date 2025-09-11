В Албании создан первый «ИИ-министр» — модель Diella, которая будет отвечать за государственные закупки. По словам премьер-министра Эди Рамы, Diella не существует физически, но функционирует виртуально на базе искусственного интеллекта.

Модель призвана обеспечить полностью неподкупную систему госзакупок и уже используется на цифровой платформе e-Albania, через которую предоставляется доступ к большинству государственных услуг.

Албания активно применяет искусственный интеллект и в других сферах, включая контроль незаконной застройки и обнаружение производства наркотических веществ в сельской местности.