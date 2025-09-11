Во время вторжения российских дронов в Польшу, как минимум пять беспилотников были нацелены на логистический центр НАТО в польском Жешуве, через который идут поставки военной помощи Украине, сообщает Spiegel. Еще два дрона залетели в воздушное пространство Литвы, отмечает Welt.

Для перехвата дронов использовались нидерландские F-35. Три дрона были сбиты, два потерпели крушение по неизвестным причинам. В НАТО считают, что целью была проверка скорости реакции военных и средств борьбы с БПЛА, прямой атаки не зафиксировано.

Логистический центр в Жешуве охраняется немецким контингентом, на месте приведены в боевую готовность два комплекса Patriot. Всего в ночь на среду в воздушное пространство Польши проникли 19 объектов, опасные были уничтожены.