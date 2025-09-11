Российская пропаганда запускает новый фейк об Азербайджане. Как утверждает очередной российский политолог Андрей Серенко, ссылаясь на «афганские и региональные источники», «до 50 тысяч боевиков из числа пенджабцев и пакистанских пуштунов будут отправлены в качестве наёмников из Пакистана в Азербайджан. Переброску предполагается осуществить через Афганистан и Туркменистан».

Дескать, от 500 до 1000 вооружённых пакистанских боевиков, задействованных в «азербайджанском проекте», ежедневно проникают в Афганистан. Эти «боевики» проходят обучение при содействии Межведомственной разведки Пакистана. В качестве инструкторов, по сообщениям источников, выступают азербайджанские военнослужащие, переодетые в афганскую форму: «Учебные лагеря располагаются в районах юго-востока и северо-запада Афганистана, населённых преимущественно пуштунами». А затем при содействии турецких и израильских разведывательных служб предусмотрена дальнейшая переброска пакистанских наёмников в Азербайджан, причём, по российской версии, израильские спецслужбы оплатили уже транзит всех 50 тысяч наёмников. Турция также намерена перебросить до 2000 пакистанских наёмников для прохождения дополнительной и более глубокой военной и военно-морской подготовки в специальных учебных центрах. Все расходы на это якобы взял на себя «Моссад».

Но к чему вся эта военная «движуха»? Оказывается, «Турция озабочена признанием Россией движения «Талибан», поскольку Москва пытается предотвратить переброску пакистанских наёмников в Азербайджан: Россия опасается роста тюркизма в Центральной Азии, который угрожает её безопасности, а Турция является центром пантюркистской экспансии». Кроме того, «израильский режим планирует развязать разрушительную партизанскую наземную войну против Ирана через Афганистан и Азербайджан».

Это, конечно, тот случай, когда очень хочется спросить: что курил автор, если словил такие политические галлюцинации? В самом деле, любой человек, который следит за новостями, в курсе достаточно напряжённых отношений Турции и Израиля. Пакистан не признаёт Израиль вообще. И чтобы в такой ситуации турецкие и израильские спецслужбы вместе перебрасывали боевиков из Пакистана? Далее, непонятно, куда именно собираются направить этих боевиков — в Центральную Азию? Ну зачем их тогда тащить в Азербайджан? В Иран? Тоже непонятно. И у Афганистана, и у Пакистана есть своя граница с Ираном. Если речь идёт о «пантюркизме», которым в Москве продолжают пугать друг друга ещё со времён сталинских репрессий, то зачем для этого боевики из Пенджаба? К примеру, в том же Афганистане предостаточно тюркоязычных народов. Да и вообще, при нынешних политических процессах в Центральной Азии для укрепления влияния Турции нужны политические связи и инвестиции, но никак не боевики. Судя по всему, если действительно здесь имели место афганские источники, то, наверное, доставили они господину Серенко что-то очень уж «забористое».

А если серьёзно, то «выплеск» аналитических построений господина Серенко — это классический пример, когда просто нужно сфабриковать негативный текст об Азербайджане. В дело идут самые нелепые и примитивные фейки. На таком уровне даже Life News с его «сирийскими боевиками» и знаменитая история, когда Араму Габрелянову пытались толковать, что сирийцы в основном сунниты, а азербайджанцы — шииты, на что он отвечал: «без разницы», — кажется верхом профессионализма.

Впрочем, похоже, такая уж у России сегодня политическая аналитика. И результаты тоже не заставляют себя ждать. Особенно на азербайджанском направлении.