В Турции проведена масштабная операция против медиахолдинга Can Holding, в результате которой под контроль государства переданы 121 компания, включая телеканалы Habertürk, Show TV и Bloomberg HT, сообщают турецкие СМИ.

Прокуратура Стамбула обвинила руководство холдинга в создании преступной организации, контрабанде, мошенничестве и отмывании денег. Под стражу взяты десять ключевых фигурантов дела, во всех офисах проходят обыски.

По данным финансовой разведки MASAK, через холдинг отмывались миллиарды лир, которые направлялись в СМИ, образование, финансы и энергетику. Все активы компаний арестованы и переданы под управление Фонда страхования сбережений (TMSF).

Власти Турции заявили, что деятельность структуры угрожала экономической безопасности страны.