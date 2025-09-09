Израиль рассматривает возможность закрытия генерального консульства Франции в Иерусалиме, что вызвало резкую реакцию Парижа, сообщает Le Figaro.

По данным издания, МИД Израиля уведомил французскую сторону о планируемом шаге. В ответ в окружении президента Эммануэля Макрона заявили, что Иерусалим имеет особый международный статус, а закрытие консульства Франции может повлечь «чрезвычайно жесткие меры», включая ограничение дипломатических привилегий или даже закрытие израильского представительства во Франции.

При этом в Париже признают ограниченные возможности для давления, поскольку санкции на уровне ЕС блокируют Германия и Венгрия. В Елисейском дворце выразили надежду, что Тель-Авив откажется от этого решения, напомнив, что Франция, как и большинство стран, не признает израильский суверенитет над Восточным Иерусалимом.