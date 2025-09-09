Главы МИД Казахстана и Украины Мурат Нуртлеу и Андрей Сибига провели телефонные переговоры по инициативе Киева, сообщили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества, выразив заинтересованность в его укреплении. Нуртлеу подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для достижения прочного мира на основе международного права.

На сайте МИД Украины уточняется, что Сибига проинформировал коллегу об усилиях Киева по восстановлению справедливого и устойчивого мира и отметил Казахстан как одного из приоритетных партнёров в Центральной Азии.