В Германии произошел скандальный инцидент: правоохранительные органы провели обыски в квартире 17-летней девушки, подозреваемой в создании граффити, направленных против канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сообщает WDR.

Как отмечается в расследовании телерадиокомпании, обыск был произведен незаконно. Веских оснований для подозрений у полиции не было, а решение об обыске вынес районный суд Арнсберга, которым руководит жена канцлера, Шарлотта Мерц.

Оскорбительные надписи на стенах были замечены в городе Менден еще во время предвыборной кампании Мерца. Правоохранители провели обыск в квартире подростка, несмотря на отсутствие достаточных доказательств её причастности к граффити.

Случай вызвал широкий общественный резонанс и вопросы о законности действий полиции и вмешательстве судей в политически чувствительные дела.