В Великобритании женщина по имени Кира Аллен из Бирмингема, весившая 121 килограмм, сумела полностью изменить внешность и здоровье после того, как застряла в свадебном платье во время примерки.

Ранее Аллен вела малоподвижный образ жизни, ела фаст-фуд и сладости, не занималась спортом. К 25 годам она заметила ухудшение здоровья: болели колени, тяжело было стоять и ходить, пишет издание What’s The Jam.

В 2021 году, когда её возлюбленный сделал предложение, женщина пошла выбирать платье и застряла в первом же варианте. Продавцы были вынуждены разорвать платье, чтобы освободить её. После этого врачи предложили операцию по уменьшению желудка, но Кира решила справиться сама.

Она полностью отказалась от фаст-фуда, перешла на здоровое питание, начала активно гулять и, наконец, записалась в спортзал, где разработала собственную программу тренировок. За пять лет ей удалось похудеть на 59 килограммов. Сегодня Аллен активно пропагандирует спорт и здоровый образ жизни.

«Теперь я чувствую себя потрясающе. Я была крупной всю жизнь, и я горжусь тем, чего достигла», — призналась женщина.