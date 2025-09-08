Во французском городе Гар трагически погиб 52-летний велосипедист во время традиционного праздника абривадо. Как сообщает Le Figaro, мужчину последовательно сбили лошадь, бык, а затем автомобиль.

По данным полиции, инцидент произошёл во время забега быков по улицам города. По правилам, животных сопровождают всадники, а для защиты зрителей устанавливаются ограждения. Однако велосипедист оказался на пути процессии.

Сначала его сбила лошадь, затем — бык. После падения мужчину на земле наехал внедорожник, двигавшийся за процессией. Спасатели нашли его без сознания и с тяжёлыми травмами, но спасти жизнь не удалось.

Прокуратура начала расследование обстоятельств происшествия.