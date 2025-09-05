Накануне в Москве в очередной раз вспомнили об арестованных в Баку россиянах – айтишниках-мошенниках и провалившейся агентуре ФСБ, работавшей под прикрытием «Спутника», которым руководит Маргарита Симоньян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) заявила: «Подчеркиваем: освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации в отношениях между Россией и Азербайджаном». Вот так просто: отпустите «наших» – и всё будет тип-топ.

Начнём с того, что к заявлениям некоторых стран и персон, где речь идёт о «задержанных», «арестованных» и т.д., вообще надо относиться с осторожностью. Напомним: задержали в Баку, во-первых, кибермошенников, за которыми тянется длиннющий шлейф противоправных действий. Так, ультимативно, требовать их освобождения не то чтобы некорректно, а недопустимо. Кроме того, в Азербайджане задержаны агенты ФСБ, работавшие под прикрытием СМИ, причём внаглую, поскольку деятельность «Спутника» была приостановлена еще в феврале. Но эта структура продолжала работать, занимаясь уже не журналистикой, а чем-то другим.

Россия открыто выдвигает требования и условия Азербайджану, но не желает смотреть в корень проблемы. А ведь кризис в отношениях двух стран начался не с задержания кибермошенников и провалившейся агентуры ФСБ в Баку. Началось всё с недопустимого поведения властей России после катастрофы самолёта AZAL, сбитого на подлете к Грозному российской ПВО. Россия ответственность свою не признала, виновных не наказала, компенсацию не выплатила. Далее имела место трагедия в Екатеринбурге – этнически мотивированные репрессии против азербайджанцев. Напомним: под неубедительным предлогом возвращения к расследованию убийства, совершённого два десятка лет назад, около 50 граждан Азербайджана были задержаны, двое при аресте забиты до смерти. А самое интересное, что среди задержанных есть те, которым на момент совершения расследуемого преступления, было по два-три года. Затем последовала целая серия депортаций азербайджанцев из России, захватов бизнеса, лишения гражданства, необоснованных арестов.

Ну и конечно, ещё одно показательное действо. Только за последнюю неделю, по данным Minval Politika, 35 гражданам Азербайджана создали проблемы, остановив их в аэропорту, учинив им необоснованные допросы, некоторым было отказано во въезде в РФ. А это были деятели культуры и самые обычные граждане. Да, формально любая страна имеет право не пустить на свою территорию любого иностранца. Но не зря внешнюю политику и дипломатию называют искусством нюансов. То, что происходит на российской границе, никак нельзя назвать нормальной практикой. Граждан Азербайджана задерживают и подвергают унизительному допросу. Причём вопросы задают, скажем так, весьма неожиданные, если не сказать провокационные. К примеру, российские пограничники интересуются, поддерживают ли граждане Азербайджана Украину. Затем следует вопрос, поддерживают ли они политический курс своего правительства – это, судя по всему, в глазах российских силовиков уже крамола. Изымают носители информации – телефоны, планшеты, ноутбуки… И в конце не просто отказывают во въезде, но и ставят «стоп» на много лет вперёд. Красноречивые свидетельства того, что российские силовые структуры, включая ФСБ, Следком, пограничников, МИД, продолжают кампанию давления на Азербайджан.

И после этого они ещё смеют выдвигать нам условия: отпустить их кибермошенников и провалившуюся агентуру.

Ну что тут сказать?.. Агентура имеет обыкновение проваливать поставленные задачи. Но если вместе с ней умудряются провалить ещё и дипломатию – вот это уже куда хуже.