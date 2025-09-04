В центре столицы Португалии Лиссабона произошло крушение популярного среди туристов фуникулёра «Глория». В результате погибло 15 человек, 18 получили ранения, сообщает Vanguardia.

Фуникулёр «Глория» является одной из достопримечательностей Лиссабона и признан национальным памятником Португалии.

На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи — в том числе около двадцати машин — и крупные силы полиции, которые перекрыли доступ в район аварии. Это уже не первый инцидент с данным фуникулёром: в 2018 году он также сошёл с рельсов, однако тогда обошлось без жертв, хотя движение было приостановлено на месяц.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать поломка троса, из-за чего вагон потерял устойчивость и врезался в здание. Транспорт оказался полностью разрушен. Точное количество пассажиров уточняется, вместимость фуникулёра составляет 43 человека.

Мэр Лиссабона Карлуш Муэдаш назвал случившееся «беспрецедентной трагедией» и сообщил, что пострадавшие доставлены в разные больницы города, часть из них в тяжёлом состоянии. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, подчеркнув необходимость оперативного расследования.