Удивительное всё-таки дело – российская официальная пропаганда. Удивительное прежде всего в своей, пардон, топорной примитивности. На днях азербайджанская, да и не только азербайджанская, аудитория получила возможность в очередной раз в этом убедиться.

Напомним: президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Арабия», где, в числе прочего, напомнил: «После распада Российской империи в 1917 году была образована Азербайджанская Демократическая Республика. Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, основанная в мае 1918 года. Она просуществовала до апреля 1920 года, когда российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну. Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: «фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам». Мы создали своё собственное государство. Но большевики отняли его у нас».

Строго говоря, это не историческая сенсация. О том, что XI Красная Армия оккупировала независимую Азербайджанскую Демократическую Республику, сегодня в нашей стране написано даже в школьных учебниках, в том числе на русском языке, не говоря об исторической литературе. Но сейчас, после интервью президента, в прокремлёвском медиапространстве – форменная истерика. Журналисты и Z-блогеры брызжут слюной и бегают по потолку, пытаясь продвигать старые установки в стиле: «Азербайджан как государство существует только благодаря СССР», «вас придумал Ленин» и вообще исторически такого государства, как Азербайджан, не существовало. Были, дескать, отдельные ханства.

Ну что же, всем этим журналистам, блогерам, влогерам и прочим ютуберам можем только посоветовать… Нет, не только почитать про государства Атабеков, Ширваншахов или Сефевидов. Такого их «державный мозг» просто не выдержит. Поэтому посоветуем обратиться в российские исторические архивы. А ещё – почитать учебники истории. И желательно не только те, которые выходят под редакцией «обладателя лишней хромосомы» Владимира Мединского.

Пётр I в своём указе от 12 июня 1724 года упоминает «Карабаг, Ганжа, Еривань, Нахичевань и прочие ардибижанские провинции». Ещё в XVIII веке русский офицер и представитель Российской империи в Грузии С.Д. Бурнашев писал об «…Адребижанскихъ городахъ Эривани и Генже с ихъ землями…». И указывал далее: «К теперешнему положению тех земель, которыя под именем Адребижан разумеются, начиная с севера прилежит Грузия, то есть Царство Кахетинское и Карталинское (хотя и оныя пред сим в числе земель Адребижанских почитались); от востока море Каспийское и провинция Гилян, от полудня [юга] область Арак, от запада Туреция [Турция]». Император Пётр II в своём указе от 1727 года упоминает «всё пространство, заключающееся между Курою и Араксом, то есть весь Адирбижан».

Можно привести и отрывок из указа российского императора Павла I на имя Государственной коллегии иностранных дел в 1799 году: «…в Адербайджане, области, соседней с Портой Оттоманской… владения, управляемые особыми ханами, как то Ганжинским, Эриванским, Хойским, Карабагским, Тебризским и другими…».

Проще говоря, присматриваясь к Южному Кавказу, российские монархи, военные и дипломаты чётко выделяли не только отдельные ханства, но и Азербайджан как историческую область! И да, территория нынешней Армении тогда рассматривалась как часть Азербайджана. «Армению» там создали уже позже, после первой российской оккупации, когда начали переселять на земли Эриванского и Карабахского ханств этнических армян из Персии и Османской империи. Но это отдельная и сугубо историческая тема. Просто запомним и повторимся: в XVIII веке Россия уже видела на карте не только отдельные ханства, но и Азербайджан.

Более того, в те годы такое положение дел никого не удивляло. Через период «феодальной раздробленности» прошли очень многие страны и народы. Достаточно вспомнить Германию с её многочисленными курфюрстами, баронами и т. д. и прочитать о том, как это «лоскутное одеяло» объединял «железом и кровью» Отто фон Бисмарк. Более того, сегодня на карте мира есть Германия, а есть ещё и Австрия, где тоже говорят на немецком языке. И что же? По логике кремлёвских шовинистов, с их тухлой установкой «государственность всех народов на постсоветском пространстве существует только благодаря СССР», Германия – это ещё не государство? Или же возьмём арабские страны, которых насчитывается аж два десятка. И что же? Это означает, что у арабов нет своей государственности? Есть Саудовская Аравия, есть Катар, есть Марокко, есть Тунис, есть Египет, а вот государственности нет? Точно так же период «феодальной раздробленности» переживала Италия, которая сложилась в единое государство только в XIX веке. И это, по логике кремлёвских пропагандистов, означает, что у Италии нет никакого государственного статуса?

Наконец, можем обратиться к истории самой России. Где, хочется это признавать или не очень, а государственность начинается с династии Рюриковичей, то есть варягов. Точнее, викингов. Само слово «Русь» на древнескандинавских диалектах означает «гребцы в лодке» или «дружина князя». Именно на стадии феодальной раздробленности нынешняя Россия подпадает под власть Золотой Орды. В какой степени последняя российская правящая династия Романовых была «русской по крови» — очень неудобный вопрос. Происходили Романовы от всё тех же викингов Рюриковичей. А уж насколько разбавили кровь династические браки – большой вопрос. По подсчётам многих историков, последний царь Николай Романов был русским не более чем на 1%.

После падения российского императорского трона с этническим происхождением руководителей тоже та ещё «напряжёнка». Об этническом происхождении Ленина особо распространяться не принято, но то, что он не был чистокровным этническим русским, сомнений нет. Три десятка лет у руля страны стоял этнический грузин Иосиф Джугашвили, он же Сталин. Затем – украинец Хрущёв, ещё один этнический украинец Брежнев… Получается, что первым этническим русским на посту главы СССР оказался Михаил Горбачёв, и именно при нём СССР перестал существовать.

Есть и куда более серьёзные и неудобные факты. 12 июня 1990 года по инициативе Бориса Ельцина Верховный Совет РСФСР принимает Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Россия, по сути дела, выходит из состава Советского Союза. А это как понимать? Выходит, что Россия появилась на карте мира только в 1990 году?

А если серьёзно, то людям, претендующим на роль политических экспертов, пора бы уяснить для себя некоторые основополагающие вещи. Вне зависимости от того, кто и когда появился на карте мира, кто возник исторически, а кого сколотили в качестве форпоста, если государство признано ООН и мировым сообществом, к нему надо относиться соответственно. Без попыток играть в державное высокомерие и «старших» или «младших» братьев. И тем более через три с лишним десятка лет после распада СССР не пытаться вести себя так, будто бы он ещё существует на карте.

Самое обидное – в 1991 году, когда СССР перестал существовать, у Москвы появился исторический шанс откреститься от политической ответственности за оккупацию 1920 года. Но на это банально не хватило политической мудрости. И вот уже Лавров щеголяет в толстовке с надписью «СССР», а на РосТВ выходит, например, очередной выпуск программы Сергея Медведева «Загадки века» — о генерале Михаиле Ефремове и о том, как «в 1920 году 200 бойцов под его командованием захватили Баку, в котором находилось враждебное большевикам буржуазное правительство мусаватистов. За несколько часов военно-политическая обстановка в Закавказье полностью меняется. В результате одной лишь успешной атаки Советская Россия возвращает себе территорию Азербайджана и, главное, бакинские нефтяные промыслы». Но, как оказалось, та оккупация была надолго, но не навсегда.

А теперь российским пропагандистам волей-неволей придётся учить и новую географию, и новую историю. И самое главное — спрятать поглубже свои державные мечты. Потому что в той же Италии появился в своё время политик, который обещал возродить едва ли не Римскую империю. Звали этого политика Бенито Муссолини. В финале этого политика вместе с его «дамой сердца» повесили на одной из площадей вверх ногами. Фантомные державные мечты в истории обходятся слишком дорого.