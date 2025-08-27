Российский политолог Сергей Марков в своем тг-канале вновь заговорил о статусе иноагента и выступил с оправданиями и обвинениями в распространении фейков. Minval Politika приводит его мнение без изменений, следуя представлениям автора о правописании и пунктуации.

«Я не хочу сейчас публично писать и говорить по теме иноагентства. Но приходится. Потому что идут вбросы разных фейков. Как вы понимаете, власть фейки не разрабатывает. Это какие то «доброжелатели «. И вот мне приходится эти фейки дезавуировать.

Вот сейчас пошёл массовый вброс, якобы я в 2007 году получал деньги от внука Степана Бандеры. Сделали даже фейковый документ.

Это конечно, фейк. Это невозможно и потому что политолог Марков патриот России и борец против бандеровщины уже много лет. И с бандеровцами не сотрудничал. Про то, как мы сражались в Оранжевой Революцией, даже в книгах про Оранжевую Революцию написано. Например в Андрея Колесникова. Почитайте.

Ну и конкретно, это невозможно потому что в 2005 мы пытались проводить круглый стол в Киеве по пророссийской повестке, и тогда за это президент Украины Ющенко и СБУ меня выслали из Украины и объявили персоной нон грата на Украине. Поэтому мне был запрещён въезд на Украину бандеровцами.

Пожалуйста, не верьте всем этим фейкам. А создателям фейков про патриота России и русского народа политолога Маркова скажу: постыдитесь», — написал Марков.