Окончательное решение о ликвидации Минской группы ОБСЕ ожидается 1 сентября. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев.

Он отметил, что для подписания мирного соглашения с Арменией было выдвинуто два основных условия:

«Одно из них — ликвидация Минской группы ОБСЕ, а другое — внесение изменений в конституцию Армении. Первое уже реализовано. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении уже направили совместное обращение действующему председателю ОБСЕ о ликвидации Минской группы. Принятие окончательного решения ожидается 1 сентября».

Заместитель министра подчеркнул, что другое условие все еще остается невыполненным:

«После внесения изменений в конституцию Армении будет сформирована необходимая основа для подписания мирного соглашения. В настоящее время официально нет никакой информации о конституционных изменениях. Со стороны Армении не выдвинуто никаких инициатив. Но мы находимся в ожидании. Конечно, наше желание — скорейшее подписание мирного соглашения. Это может произойти в кратчайшие сроки после внесения этих изменений».