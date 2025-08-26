Российский политолог Сергей Марков обратился в своем тг-канале к общественности. Minval Politika приводит его обращение без изменений, следуя представлениям автора о правописании и пунктуации.

«Хм. Вынужден предупредить всех. Началась кампания по производству дипфейков с моим участием. Мне пересылают ролики. Это все враньё — дипфейки.

И много дают фальшивых цитат сейчас.

Запомните несколько принципов, которые вам помогут понять правда это или дипфейк.

1. Марков всегда поддерживает Путина. И любые якобы слова Маркова прямо или косвенно против Путина — фейк.

2. Марков никогда не оскорбляет людей. Просто по моральным соображениям. Даже если эти люди оскорбляют меня — я даже в ответ не оскорбляю. Просто по моральным причинам.

3. Марков не участвует в разборках между людьми с патриотическими позициями. Потому что считает что склоки между патриотами в годы тяжёлых испытаний для Родины, — ослабляет общий фронт.

4. Причина появления дипфейков понятна: пытаются дискредитировать политолога Маркова и доказать что Марков плохой. А почти никто не верит этому. Все знают, что Марков — патриот России и русского народа и полный сторонник Путина. Вот поэтому и придумывают фейки. Не дайте себя обмануть.

Верим в Россию! Поддерживаем Владимира Путина! Только так!» — написал Марков.