Начальник Штаба пожаротушения Государственной службы пожарной охраны МЧС Талех Бабаев проинформировал общественность о некоторых деталях пожара в торговом центре «Садарак» в Гарадагском районе Баку.

В ходе беседы с представителями СМИ он указал на то, что информация о возгорании в арендованном складе поступила на горячую линию «112» примерно в 11:50.

«По вызову были незамедлительно задействованы силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска. Учитывая сложность пожара, была объявлена готовность высокого уровня. Сложность при тушении пожара была вызвана тем, что возгорание произошло на территории склада, в зоне хранения синтетических материалов. Количество личного состава и техники на месте пожара достаточное.

Предотвращено распространение пожара на более обширную территорию. В то же время нами обеспечена защита близлежащей заправочной станции и других складов», — поведал Талех Бабаев.