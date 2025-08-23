В Азербайджане со следующей недели стартует регистрация абитуриентов, поступивших на программы бакалавриата. С 28 августа Министерство науки и образования обозначило начало регистрации абитуриентов, зачисленных на программы бакалавриата (включая базовое медицинское образование) в рамках первого этапа приёма.

Регистрация проводится в онлайн-формате, и абитуриенты должны пройти её в установленные сроки, чтобы подтвердить своё зачисление в высшие учебные заведения страны.

В ведомстве подчеркнули, что процесс охватывает все государственные и частные университеты, а также медицинские вузы, предоставляющие основное (базовое) высшее образование.

Абитуриенты могут подать заявку, выбрав услугу «Регистрация студентов для получения высшего и среднего специального образования» на платформе portal.edu.az.

Регистрация продлится до 9 сентября.