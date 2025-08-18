Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провёл телефонный разговор с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Он отметил важность подписания в Вашингтоне Совместной декларации между Азербайджаном, США и Арменией как шага к долгосрочному миру в регионе.

Стефанчук подчеркнул поддержку Украины инициатив, основанных на принципах суверенитета и территориальной целостности, и заявил о недопустимости принятия решений без участия Киева.

Он выразил солидарность с Азербайджаном в связи с репрессиями против азербайджанцев в России и атаками на объекты SOCAR в Украине, назвав их частью одной цепи агрессии.

«Эти преступления – звенья одной и той же цепи агрессии, и мы решительно их осуждаем», – подчеркнул Руслан Стефанчук.

Стефанчук пригласил Гафарову посетить Украину и принять участие в парламентском саммите Крымской платформы в Стокгольме.