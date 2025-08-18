Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новый государственный стандарт AZS ISO 37001:2025 «Системы управления борьбой с коррупцией. Требования и руководящие указания по применению».

Как сообщает Институт, такое решение было принято по итогам периодической проверки госстандарта AZS ISO 37001:2021 «Системы управления борьбой с коррупцией. Требования и руководящие указания по применению».

Новый стандарт принят на основе международного стандарта ISO 37001:2025 и представляет единую методологию для выявления, оценки и управления коррупционными рисками, создает условия для обеспечения прозрачности и поощрения этичного поведения. Этот госстандарт был принят на основе консенсуса в Техническом комитете по стандартизации «Оценка соответствия» (AZSTAND/TK 08) и включен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Отмечается, что государственный стандарт AZS ISO 37001:2025 «Системы управления борьбой с коррупцией. Требования и руководящие указания по применению» принят в целях выполнения соответствующих требований «Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы».