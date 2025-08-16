The Times отмечает, что президент США Дональд Трамп может возложить ответственность на Зеленского за провал мирных переговоров.

По оценке издания, слова Трампа о том, что дальнейший прогресс в заключении соглашения по Украине зависит от Зеленского, указывают на возможность сделать украинского лидера «козлом отпущения» в случае неудачи американских посреднических усилий.

The Times отмечает, что Трамп уже согласился с отказом от перспективы членства Украины в НАТО, а в дальнейшем может пойти и на другие уступки Москве – вплоть до требования об отстранении Зеленского от должности или отказа Киева от членства в ЕС.