Венгрия осудила украинскую атаку по объекту на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в Facebook.

«Прошедшей ночью Украина совершила атаку с использованием дронов по критически важному распределительному узлу нефтепровода «Дружба» в Брянской области России. <…> Особенно возмутительно, что Украина вновь атаковала нефтепровод «Дружба», который обеспечивает Венгрию нефтью и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», — сказано в заявлении ведомства.

Будапешт отметил, что обеспечивает Украину электроэнергией, без этих поставок энергобезопасность страны «оказалась бы в крайне уязвимом положении». В связи с этим европейское государство призвало Киев прекратить подобные атаки и уважать «жизненно важные интересы» Венгрии.