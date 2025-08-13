Политический обозреватель Эль Мюрид высказался в своем тг-канале о грядущей встрече на Аляске между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

«Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что для Трампа личная встреча с Путиным важна в первую очередь для того, чтобы понять — чего, собственно, хочет этот господин. Три телефонных разговора фактически завершились ничем, так как лучший в мире переговорщик не сумел внятно сказать, что ему нужно, оставив лучшего в мире мастера сделок в полном недоумении», — отмечает Эль Мюрид.

«В общем, никакого раздела мира в Анкоридже не предполагается, мечтатели о Ялте-2 могут выдыхать. Трамп просто хочет посмотреть и понять, кто перед ним. И стоит ли вообще тратить время», — считает эксперт.