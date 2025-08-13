Этой осенью цены на мясо в Азербайджане останутся стабильными. Об этом Minval зоотехник Кянан Алиев. По его словам, рост цен у одного из поставщиков никак не скажется на продовольственной стабильности.

В России дорожает мясо

Отметим, что за рубежом уже поговаривают о приближающемся росте цен на мясо. В частности, СМИ пишут, что в России, откуда Азербайджан также импортирует мясо и живых животных, говядина и баранина может подорожать на 12–15% по сравнению с прошлым годом. При этом темпы роста окажутся выше, чем у курятины и свинины. Главная причина — сложность и длительность цикла производства. Чтобы вырастить бычка до убоя, требуется примерно 25 месяцев, что в два с половиной раза дольше, чем в свиноводстве.

Согласно данным Росстата, в июне 2025 года средняя цена 1 кг говядины без кости достигла 895,5 рубля (+16,9% за год) (19,16 маната), а с костью — 644,4 рубля (+14,9%) (13,79 маната). За полтора года баранина подорожала на 44,7%. Для сравнения отметим, что в Азербайджане говядина с костью стоит 14.50 манатов, а баранина 18 манатов за кг.

Осенью мяса будет в избытке

Зоотехник отметил, что зарубежная инфляция может не повлиять на цены в Азербайджане. По его словам, импортеры закладывают такую наценку, что даже при росте цен за рубежом доходы отечественных предпринимателей останутся на прежнем уровне.

По словам собеседника, с другой стороны, сильный рост цен на мясо не выгоден ни одной стране, тем более производителю. Как правило, там стараются контролировать ценовую политику.

Что касается изменения цен на говядину и баранину местного производства, эксперт утверждает, что и тут все будет стабильно, по крайней мере так будет до ноября. В сентябре-октябре-ноябре, животные начинают набирать в весе. В это время их забивают. Поэтому мяса в этот период всегда в избытке.

Украина снижает цены

Между тем Minval связался с импортёром мяса из Украины и Монголии — ООО Food Line. По словам представителя поставщика Акшина Азимова, сегодня цены на баранину и говядину остаются стабильными как в Монголии, так и Украине. Напротив, с украинской стороной обсуждается вопрос снижения цен, поскольку за текущий год компания отгрузила в Азербайджан свыше 30 грузовиков с говядиной. Заказ одного такого грузовика обходится в среднем около 6 тыс. долларов. Оттуда в страну привозят говядину премиум класса (без костей). В случае предоставления скидки в Азербайджане украинская говядина может подешеветь на 80 гяпиков. Стоимость украинской говядины может упасть еще и из-за начала сезона забоя скота.

«Например, сейчас в Украине мясо продают по дорогой цене, а ближе к зиме цены падают. Как правило, осенью фермеры стараются продать животных, так как зимой их нечем кормить. Кроме того, зимой они теряют в весе. В это время цены на мясо падают. То же самое происходит и в Азербайджане», — пояснил Азимов.

В отличие от России, разделанное мясо из Украины соответствует маркировки «Халяль».

«В Украине работает наш азербайджанец, который лично забивает животных по всем канонам ислама, после чего мясо разделывают и направляют в Азербайджан», — отметил собеседник.

Что касается монгольской баранины, то производитель пока не обсуждал роста цен с импортером. В настоящее время ООО Food Line продает баранину по 14-14.50 манатов за килограмм, а говядину — по 13.50 маната за килограмм.

Статистика импорта

Согласно данным Государственного таможенного комитета, в июне Азербайджан импортировал 22 396.46 тонн мяса на сумму 47 181.29 тыс. долларов, что составляет 0.41 % от импорта. С страну привозят мясо не только из России и Украины. В первом квартале 2025 года было завезено 10 115 голов скота на сумму 1,1 миллиона долларов США. Это в 16 раз больше по количеству и в 19 раз — по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объёма импорта 7 945 овец (в 47 раз больше, чем год назад) поступили из России на сумму 927,8 тыс. долларов (рост в 58 раз). Ещё 2 170 голов (в 4,5 раза больше) — из Грузии на сумму 209,4 тыс. долларов (в 5 раз больше). По итогам 2024 года, 88% из 182 тысяч импортированных в Азербайджан овец пришлись именно на Грузию. Вдобавок замороженное мясо поступает из Индии, Португалии и Испании.