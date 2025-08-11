17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров станцевал лезгинку с пистолетом на сцене Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова во время музыкального конкурса.

На видео видно, как Кадыров-младший танцует на сцене среди одетых в национальные костюмы женщин. Молодой человек одет в черную футболку с золотыми буквами D и K (Dustum Kadyrov) и золотым волком, черные штаны и кроссовки, на поясе у него висит пистолет.

Наличие у Адама Кадырова пистолета может объясняться тем, что он занимает должность начальника службы безопасности главы Чечни.

