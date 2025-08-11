В Азербайджане согласовывается проект создания частных пенсионных фондов. Об этом Minval рассказал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов. Отметим, что вопрос по открытию частных пенсионных фондов обсуждается в стране уже не первый год. Однако не исключается, что до конца текущего года проект создания альтернативного пенсионного фонда будет представлен общественности.

Ранее сообщалось, что роль частных пенсионных фондов смогут сыграть страховые компании. На рассмотрение находятся пять страховщиков, предоставляющих продукт в области страхования жизни.

Между тем, как заявил депутат, Министерство труда и социальной защиты населения намерено внести поправки в более чем 200 законодательных актов, в том числе в Трудовой кодекс. Также предусмотрена разработка новых законодательных актов. Один из разработанных законопроектов касается создания частных пенсионных фондов. Проект по созданию частных пенсионных фондов уже находится на пути реализации. После согласования с профильными структурами предусмотрено внесение поправок в законодательство.

По его словам, во многих развитых странах уже успешно действует практика частных пенсионных фондов. Введение подобного механизма в нашей стране откроет гражданам возможность параллельно формировать сбережения как в государственном, так и в частном фонде. В результате, по достижении пенсионного возраста, они смогут получать выплаты сразу из двух источников, что обеспечит более высокий и стабильный уровень дохода на заслуженном отдыхе.

«К примеру, если гражданин получает государственную пенсию в размере 600 манатов, а средства, накопленные в частном пенсионном фонде, обеспечивают ему дополнительно ещё 300 манатов, то общий ежемесячный доход составит 900 манатов. Естественно, это позволит значительно повысить размер пенсионных выплат», — говорит собеседник.

В то же время, отметил депутат, граждане получат возможность преждевременно воспользоваться своими пенсионными накоплениями, не дожидаясь наступления пенсионного возраста. (В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 65 лет, для женщин 64 года и 6 месяцев.) При этом средства можно будет снять как единовременно, так и оформить их получение на ежемесячной основе. По примеру развитых стран в частных пенсионных фондах допускается частичное изъятие накопленных средств ещё до выхода на пенсию, что даёт людям больше гибкости в управлении своими финансами. В этом контексте у населения появится возможность выбора.

«Что касается вопроса доверия к частным пенсионным фондам, то мы подготовили и направили свои рекомендации касательно индексации накоплений и страхования рисков валюты. В настоящее время разрабатывается механизм. Его запуск позволит создать частный пенсионный фонд», — заключил парламентарий.

Надо сказать, что частные фонды могут существовать в Азербайджане лишь параллельно с Государственным фондом социальной защиты. Ранее азербайджанские СМИ, ссылаясь на источники, писали, что в Азербайджане частная пенсионная система будет запущена с начала 2026 года. Тогда отмечалось, что появится возможность направлять часть пенсионного капитала граждан в частные пенсионные фонды. Гражданин в возрасте 50-55 лет сможет напрямую взять накопленный пенсионный капитал и создать бизнес или какое-то хозяйство, купить дом и использовать его на другие цели. А из той части пенсионного капитала, которая останется в Госфонде соцзащиты, он продолжит получать пенсию.

Сообщается, что можно будет забрать напрямую около 50-70% от общего пенсионного капитала. Тем не менее возраст, при достижении которого гражданин сможет присоединиться к этой системе и использовать сумму прямой пенсии, включая сумму прямой пенсии, подлежащую выплате, и некоторые другие моменты, пока являются предметом обсуждения.

Сообщалось, что внедрение частной пенсионной системы через компании по страхованию жизни может стать новым импульсом к развитию страхового рынка. Это позволит расти страховому рынку как минимум на 400 млн. манатов каждый год. Это соответствует цели Центрального банка по увеличению страхового рынка к 2028 году до 3% валового внутреннего продукта.