Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен оккупировать сектор Газа, а планирует освободить его от контроля ХАМАС.
По его словам, в Газе будет проведена демилитаризация, после чего там будет создана мирная гражданская администрация, которая не будет связана с Палестинской администрацией, ХАМАС или другими террористическими организациями.
Нетаньяху подчеркнул, что эти меры направлены на освобождение израильских заложников и обеспечение безопасности Израиля, чтобы в будущем сектор Газа не представлял угрозу для страны.
We are not going to occupy Gaza — we are going to free Gaza from Hamas.
Gaza will be demilitarized, and a peaceful civilian administration will be established, one that is not the Palestinian Authority, not Hamas, and not any other terrorist organization.
This will help free…
— Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) August 8, 2025