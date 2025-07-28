Хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность за масштабную кибератаку на одну из крупнейших российских авиакомпаний — «Аэрофлот». По данным источников, злоумышленники проникли в систему управления компании и похитили более 20 терабайт данных, включая внутреннюю переписку, сведения о полётах и корпоративную документацию.

После сбора информации хакеры удалили порядка 7000 физических и виртуальных серверов авиакомпании. В результате атаки произошёл сбой всей IT-инфраструктуры перевозчика.

По заявлениям самих хакеров, нанесённый ущерб носит стратегический характер. Они утверждают, что восстановление систем потребует десятки миллионов долларов. Также группировки сообщили о намерении опубликовать часть похищенных материалов.

В российских аэропортах атака вызвала серьёзные сбои — были отменены более 42 пар рейсов, пассажиры массово требуют компенсации за билеты. По сообщениям СМИ, «Аэрофлот» не может выполнять даже базовые операции, включая заправку самолётов.

Эксперт в области информационной безопасности Алексей Козлов в комментарии РИА Новости отметил, что на восстановление инфраструктуры может уйти до полугода. Если же резервные копии окажутся недоступны, полная стабилизация может занять до года. Ущерб от атаки он оценивает в 10–50 миллионов долларов.