Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене более 40 рейсов по России и за рубеж из-за сбоя в работе информационных систем. Об этом говорится в официальном сообщении перевозчика в Telegram.

Среди отменённых рейсы в Екатеринбург, Красноярск, Мурманск, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Ереван и другие города.

Пассажиров, уже прошедших регистрацию и сдавших багаж в аэропорту «Шереметьево», просят забрать его в зале выдачи и покинуть здание «во избежание скопления».

Напомним, с 19 по 21 июля в московских аэропортах и петербургском «Пулково» были отменены более 100 рейсов из-за массированной атаки беспилотников. Тогда сотни пассажиров застряли в терминалах, в Шереметьево им даже выдали матрасы.