Внешний советник департамента государственной эффективности США (DOGE) Джеймс Фишбек планирует покинуть свое ведомство на фоне недовольства критикой в отношении президента США Дональда Трампа со стороны американского предпринимателя Илона Маска и бывшего главы департамента.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на Фишбека.

«Фишбек… заявил Politico, что он оставит это движение после того, как Илон Маск раскритиковал президента Дональда Трампа», — пишет издание.

Фишбек назвал нападки бизнесмена на американского лидера безосновательными. Он подчеркнул, что Маск не смог добиться заявленных своим департаментом целей.