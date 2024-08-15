Бурак Озчивит снимется в российском сериале

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Известный турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит, который часто приезжает в РФ и хочет строить свою карьеру там, решил сняться в российском сериале. Актер согласился сыграть в ленте, в которой также снимется звезда сериала «Слово пацана».

Как пишут российские СМИ, Озчивит уже дал согласие на съемки в картине, в которой будет играть актер Рузиль Минекаев. Отмечается, что сцены, в которых будет участвовать турецкий мачо, будут сниматься в Альметьевске, Казань.

Более того, в одном из отелей этого города уже даже забронировали номер для Бурака на 24 августа. За один съемочный день в стране-агрессоре актер получит около 33 тысяч долларов.

Гонорар турецкого актера держится в тайне.