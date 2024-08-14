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Центр управления транспортом предупреждает о дорожных ограничениях в Баку

Центр управления транспортом предупреждает о дорожных ограничениях в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана (NİİM) обратился к гражданам с предупреждением о дорожных ограничениях, связанных с ремонтными работами в Баку.

В настоящее время ведутся дорожно-ремонтные работы на нескольких улицах и проспектах столицы, что ограничивает транспортное движение.

Дороги с ограниченным движением из-за ремонта:

Улица Александра Пушкина (от пересечения с улицей Диляры Алиевой до пересечения с проспектом Азадлыг), напротив железнодорожного вокзала;

Проспект Гасан бея Зардаби (в сторону парка Мусабекова, от пересечения с улицей Акима Аббасова до пересечения с улицей Гасана Меджидова);

Улица 28 Мая (от улицы К.Сафаралиевой до улицы А.Пушкина) в Насиминском районе;

Улица Юсифа Сафарова до пересечения с улицей А.Пушкина в Хатаинском районе;

Улица Диляры Алиевой (от пересечения с улицей А.Пушкина до улицы Рихарда Зорге, возле сада Самеда Вургуна);

Проспект 8 Ноября (в сторону Зыхского шоссе, от улицы Хагани Рустамова до улицы «Центральный бульвар»).

Ремонтируемые улицы и проспекты:

Проспект Молла Панаха Вагифа и улица Ханифы Алескерова в Наримановском районе (в сторону улицы Джейхуна Гаджибейли);

Улица Диляры Алиевой перед Азербайджанской Государственной Нефтяной Академией в Насиминском районе;

Проспект 8 Ноября перед нефтеперерабатывающим заводом имени Гейдара Алиева в Хатаинском районе (в обоих направлениях);

Улица Микаила Мушфига напротив отеля «Badamdar Hotel» в Ясамальском районе (в обоих направлениях);

Перекресток улицы Мирзаги Алиева и проспекта Азербайджана в направлении улицы Рашида Бейбутова в Насиминском районе;

Перекресток проспектов Бюльбюля и Нефтчиляр в Сабаильском районе;

Участок дороги от улицы Шамси Бадалбейли до пересечения с проспектом Азадлыг в Насиминском районе;

Жителей столицы просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

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