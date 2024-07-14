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Покушение на Трампа повысило его шансы на выборах

Покушение на Трампа повысило его шансы на выборах

Неудавшееся покушение на бывшего президента Дональда Трампа увеличило его шансы победить на ноябрьских выборах, предполагают конгрессмены от Республиканской партии, передает Politico.

«Президент Трамп пережил это нападение — он только что победил на выборах», — сказал член палаты представителей Деррик Ван Орден

Произошедшее придаст сил сторонникам Трампа больше, чем что-либо другое, прогнозирует его коллега Тим Берчетт. Он напомнил о ставшем популярном снимке с митинга, сделанном через несколько мгновений после выстрелов. На фотографии Трамп поднимает кулак в воздух. «И он кричит: «Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь». Это будет лозунгом», — ожидает конгрессмен. Член палаты представителей Энтони Д’Эспозито согласился, что хоть Трамп и пользуется поддержкой своей позиции по важным вопросам, но последствия стрельбы «без сомнения заставят людей захотеть выйти на избирательные участки».

Известный критик Трампа, бывший республиканский стратег Стив Шмидт, назвал политические последствия колоссальными и идущими на пользу республиканцу.

Вероятность победы Трампа стала оцениваться как более вероятная и у букмекеров, принимающих ставки на результаты выборов, отмечает Financial Times. Издание напоминает, что когда в 1981 году покушение пережил президент-республиканец Рональд Рейган, его рейтинг тоже ненадолго вырос.

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