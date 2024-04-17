Жена Макрона станет героиней сериала

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Компания Gaumont планирует снять телесериал о жизни первой леди Франции Брижит Макрон. Об этом сообщает Le Parisien.

Известно, что сериал под названием Brigitte, une femme libre (Брижит, свободная женщина) будет состоять из шести 45-минутных эпизодов.

Что касается сюжета, то его пока не раскрывают. Однако, по словам одного из сценаристов, сериал начнется с первой встречи пары. Первая леди впервые встретила своего будущего мужа, будучи учительницей в его школе. Пара поженилась в 2007 году, когда Эммануэлю было 29 лет, а его учительнице уже 54.

Брижит продолжала преподавать, но уволилась в 2015 году, когда ее муж ушел в политику и через два года был избран президентом.

Актерский состав также пока неизвестен, но сценарий напишут Бенедикт Шарль и Оливье Пупонно.

«Брижит Макрон привлекательна как образ. И ввиду такой романтичности ее судьбы нам непременно хочется раскрыть ее персонажа в романтическом ключе, скорее даже в мелодраматическом», – отмечает Бенедикт Шарль.