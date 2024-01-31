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Дороги на освобожденных землях будут отремонтированы

Дороги на освобожденных землях будут отремонтированы

В период с 2003 по 2023 годы в стране было построено, реконструировано и отремонтировано 20 703,6 км новых дорог, в том числе 6 782,6 км дорог республиканского значения, 11 418,7 км дорог местного значения, 2 454,4 км дорог по городу Баку и 47,9 км дорог по городу Сумгайыт.

Об этом сказал председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что распоряжениями главы государства начата реконструкция автомобильных дорог Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар (длина 80 км), Агдере–Агдам (35,5 км), дороги, соединяющей 40–й километр автодороги Барда–Агдам с поселком Аскеран (18 км) и Шуша-Лачин (41 км).

«В 2024 году планируется начать реконструкцию автомобильных дорог Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди-Шуша (34 км), Тертер-Агдере (24,2 км) и Физули-Ходжавенд – Агдам (55,7 км)», – сказал Мамедов.

Он отметил, что в плане мероприятий по реализации «I Государственной программы «Большого возвращения» на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» предусмотрено выполнение Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана в 2022-2026 годах 20 проектов автомобильных дорог общей протяженностью 2 229 км, а также буровзрывных и земляных работ в связи со строительством международного аэропорта в Лачинском районе.

По его словам, в этих рамках из 39 автомобильных тоннелей протяженностью 66,4 км, строительство которых велось в течение прошлого года, в 18 из них протяженностью 47,9 км бурение завершено (72,1%). Также за отчетный период были восстановлены улицы и дороги города Лачин общей протяженностью 55,8 км с укладкой асфальтобетонного покрытия», – сказал Мамедов.

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