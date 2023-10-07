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Асимметричная война ХАМАС

Асимметричная война ХАМАС

7 октября была организована массированная атака палестинского исламистского движения ХАМАС, контролирующего Сектор Газа, против Израиля. Дело не ограничилось ракетными обстрелами Израиля. Произошел прорыв подразделений боевиков в приграничные израильские поселения, причем с этой целью были использованы не только мобильные сухопутные соединения, но и дельтапланеристы. Потерян контроль над множеством приграничных районов, на улицах валяются тела убитых, есть израильские пленные, удар дрона подбил израильский танк Меркава, захвачены полицейские участки. Жители этих израильских городов забаррикадировались в домах, а боевики спокойно разгуливают по улицам.

Что касается самого хода военных действий, то процитирую военного эксперта Агиля Рустамзаде: «Это – асимметричная война. У Израиля одна из самых сильных высокотехнологичных армий мира с сильными спецслужбами. Но, ни одна армия мира не справится с таким массовым пуском ракет (более 5000). Они изготовлены кустарным способом, обладают низкой точностью, но их очень много. Массовое применение ракет позволило палестинцам вызвать панику и хаос на приграничных территориях и атаковать малыми группами. По некоторым данным, захвачены несколько приграничных военных баз Израиля. Скорость реакции такова, что силам безопасности понадобится от 6 часов до суток, для проведения операции, которая позволит частично взять ситуацию под контроль. Но, взяты в плен израильские гражданские и военнослужащие, что ограничит характер и масштаб ответных мер .И, пока у Хамас есть ракеты, Израилю будет трудно купировать все угрозы».

Нет сомнений в том, что атака инициирована Ираном, точно так же, как и недавние нападения йеменских повстанцев-хуситов, тесно связанных с Тегераном, на приграничный район Саудовской Аравии. Цель удара по Израилю – сорвать намечающуюся сделку между Саудовской Аравией, США и Израилем по установлению дипотношений и созданию общего экономического пространства и инфраструктуры. Подобная сделка связала бы вместе экономику, транспортные системы и силы безопасности обеих стран и рассматривается Ираном – главным оппонентом Израиля на Ближнем Востоке – как стратегический вызов.

Саудиты претендуют на лидерство в арабском мире. Поэтому они требуют в качестве элемента сделки нормализацию между Израилем и палестинскими арабами. Новая большая война между палестинцами и Израилем означает крах надежд на нормализацию, а это ведет к замораживанию сделки саудовцев и израильтян, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Цели Ирана – главного спонсора Хамас – совершенно очевидны и прозрачны.

Но ХАМАС, выполняя заказ Ирана, очень рискует, как ни странно в том числе и потому, что его первый удар продемонстрировал слабость израильских сил безопасности. Теперь со стороны Израиля возможен куда более масштабный удар, чем в прежние времена. Фактически, это новая израильско-палестинская война. Или нечто большее. Я не уверен в том, что Израиль воздержится от ударов по Ирану. В прошлом в Иерусалиме неоднократно намекали на то, что «могут ударить не только по щупальцам, но и по голове спрута».

Поэтому, нельзя исключать, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может начать большую войну с Газой или даже с Ираном. Ведь случившееся означает кризис израильских систем безопасности. Хамасовцы разгуливают по израильским городам, захватывают полицейские участки, берут военных в плене, захватывают технику. Как бы там ни было, это так же удар репутации правительства.

Нужно еще учесть, что в Израиле и без того идут споры и проводятся большие демонстрации оппозиции, недовольной политикой Нетаньяху. Поэтому руководство Израиля должно сделать нечто такое, что полностью сместит фокус и позволит ему изменить ситуацию в свою пользу.

Михаил Шерешевский, политический аналитик, эксперт по ближнему Востоку

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