В городе Лачин ремонтируются дороги (фото и видео)

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Продолжается проект восстановления внутренних дорог города Лачина.

По информации Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, реконструкция внутренних дорог города Лачина, длина которых составляет около 70 км, заключается в восстановлении центральных улиц и внутренних дорог.

Сообщается, что ширина улиц и внутренних дорог варьируется от 4 до 11 метров.

В рамках проекта демонтируется негодное дорожное покрытие, при необходимости выкапывается непригодный грунт, производится обратная засыпка подходящими материалами, строится новое дорожное полотно и основание. На те участки, где готово дорожное основание, укладывается новое асфальтобетонное покрытие необходимой толщины. Перечисленные работы на многих улицах и дорогах уже завершены.

Строительно-восстановительные работы проводятся в соответствии со «Строительными нормами и правилами» под личным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Реконструкционные работы планируется завершить в ближайшее время. Для этого в этот район переброшено необходимое количество сил.