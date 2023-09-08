Армения открывает второй фронт против России: почему война неизбежна

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Держателей пакета акций ООО «Армения» никогда не интересовало экономическое благосостояние этой страны. Армения еще со времен Первой мировой войны создавалась в качестве плацдарма Франции, Великобритании, США и Российской Империи с целью вмешательства во внутренние дела Османской Империи. Собственно, армяне внесли огромную лепту в дело развала Османской Империи.

А кто главные держатели акций ООО «Армения»? Армяне? Армянское правительство? Пашинян? Армянская церковь? Или армянская диаспора и лобби? Все они – менеджеры этого холдинга, а акционерами являются совсем другие силы – США, Франция и Россия. Доля последней, начиная с 2018 года, заметно уменьшилась и продолжает уменьшаться.

Сначала к власти пришел «соросенок Пашинян», затем он проиграл войну, но остался у власти, и теперь добивает оставшееся влияние России. К этому стоит также добавить и затянувшийся российско-украинский конфликт, где Россия, очевидно, не побеждает. Пашинян получил методичку от двух главных акционеров о том, что «Россию можно сливать», и отправил свою жену в Киев.

Очевидно, что наблюдается конфликт интересов между главными держателями акций ООО «Армения», а Азербайджану в такой ситуации ничего не остается, кроме как играть на конфликте интересов для достижения своих целей. Конечная же цель Азербайджана – полное очищение своей территории от незаконных вооруженных формирований и восстановление полного суверенитета своей территории. Никакого поля для маневров и спекуляций у армян не будет, никаких переговоров по признанию территориальной целостности Азербайджана с Арменией вестись не будет!

К провокациям подключилась Франция. Нельзя сказать, что геополитическое противостояние Франции и России принимает неожиданный оборот. Россия при помощи своих подразделений добивается ухода Франции из Нигера, Габона, Мали, Буркина-Фасо. Франция же пытается укрепиться в регионе Южного Кавказа через Армению, а для этого ей нужна открытая поддержка Еревана, миниреваншисткая война, желательно, успешная. Цель – уйти Россию из региона.

Как в этой ситуации поведет себя Азербайджан, ведь она прямо затрагивает наши интересы в регионе?

Франция понимает, что за наследство России на постсоветском пространстве будет идти жесткая конкуренция между США, Турцией, Китаем и Великобританией, ведущей закулисную игру. Кроме того, Франция представляет интересы всего ЕС, а потому страны Евросоюза поддерживают большинство инициатив официального Парижа.

С другой стороны, локальные операции Азербайджана в зоне РМК никак не могут повлиять на обстановку в регионе, тогда как Франции необходимо обострение на условной границе, что развяжет ей руки и позволит объявить Азербайджан агрессором, а также ввести санкции и резолюции против Азербайджана.

Обратите внимание, что еще в мае на фоне встреч лидеров стран в Брюсселе, а также встреч в Москве на уровне глав МИД было анонсировано, что в сентябре должно состояться еще одно рандеву в Брюсселе, а до конца года лидеры стран должны собраться в Москве. В своих частых интервью президент Азербайджана открыто заявлял, что подписание мирного соглашения возможно в ближайшее будущее. Однако происходящее сейчас никак не способствует подписанию мирного соглашения, а наоборот.

Что пошло не так? Определенные силы пытаются получить от сложившейся взрывоопасной обстановки побольше дивидендов, потому как война – это самое прибыльное предприятие. Франция, Россия, Турция, Иран, Азербайджан, США все сойдутся в одной точке. Правда, не факт, что все именно будут стрелять друг в друга, но у каждой стороны на этот счет припасены свои методы воздействия.

Что же касается армянского народа, то придется огорчить соседей. Простые армяне станут жертвенным животным, плакать по ним будут недолго.

Совсем неспроста посол Франции в Ереване Оливье Декотиньи поехал к министру обороны Армении, чтобы узнать о ситуации на армяно-азербайджанской границе и обсудить «региональные вопросы». Судя по тому, как армяне стягивают военную технику к условным границам Армении с Азербайджаном, Ереван готовится к провокации, нацеленной на открытие второго фронта, которая может произойти в ближайшие недели. Возможно, даже в годовщину начала Второй Карабахской войны – эдакая месть за свое поражение. Армяне почувствовали прилив сил после того, как обновили свое вооружение французской и индийской техникой.

Ниджат Гаджиев