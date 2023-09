Гаджиев провел встречу с Нетаньяху (фото)

На фоне истерии армян в связи с усилением военного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Хикмет Гаджиев передал Нетаньяху приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщил Хикмет Гаджиев в соцсети Х, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития отношений между нашими странами.

@IsraeliPM Benjamin Netanyahu received @HikmetHajiyev. Mr.Hajiyev conveyed greetings & best regards of @presidentaz Ilham Aliyev to the Prime Minister. They discussed the issues of bilateral cooperation & future perspectives between our countries

🇦🇿🤝🇮🇱@presidentaz @netanyahu pic.twitter.com/KdaSpaWTVA

— Embassy of Azerbaijan to Israel (@AzEmbTelAviv) September 6, 2023