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Байрамов: Баку имеет план «Б» для открытия Зангезурского коридора

Байрамов: Баку имеет план «Б» для открытия Зангезурского коридора

Запуск Зангезурского коридора может увеличить грузоперевозки по Среднему коридору на 5-8 млн тонн в год, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Зангезурский коридор является одним из элементов транспортного маршрута Восток-Запад. Эксперты оценили, что Зангезурский коридор мог бы добавить Среднему коридору дополнительные 5-8 млн тонн грузоперевозок. Это большая выгода не только для Азербайджана и Армении, но и других стран», – сказал Байрамов в интервью азербайджанскому госагентству «Азертадж» и венгерскому изданию «Мадьяр Демократа» в рамках официального визита в Венгрию.

Министр напомнил, что открытие Зангезурского коридора, т.е. беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, является частью трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года.

«Открытие коммуникаций очень важно, так как транспортные связи, торговля и прочее не просто приносят выгоду и прибыль сторонам, но делают мирный процесс в регионе необратимым, поскольку крепко связывают страны между собой. В то же время, геополитические процессы, которые происходят не только в нашем регионе, но и за его пределами, диктуют нам необходимость открытия новых транспортных маршрутов, связывающих Восток и Запад, особенно если принять во внимание войну в Украине», – подчеркнул он (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

По словам Байрамова, спрос на маршруты большой как со стороны Евросоюза, так и со стороны «государств Центральной Азии и дальше на Восток».

«В этом смысле, значение Среднего коридора, проходящего по территории Азербайджана, велико. Только в прошлом году грузопоток через нашу страну вырос на 70%. Спрос велик», – отметил он.

Байрамов напомнил, что на основе трехсторонних заявлений от ноября 2020 года и января 2021 года была создана рабочая группа на уровне заместителей премьеров Азербайджана, РФ и Армении. Работа в этом направлении продолжается «почти три года». Вместе с тем, министр отметил, что Армения заняла весьма неконструктивную позицию в вопросе открытия Зангезурского коридора.

«В какой-то момент появляется чувство, что мы близки к завершению работы, как вдруг в последний момент Армения неожиданно выдвигает что-то новое, что вновь заводит процесс в тупик. Это неконструктивно, вдобавок это еще и является нарушением соответствующего пункта трехстороннего заявления, по которому Армения взяла на себя обязательство по гарантированию беспрепятственного движения грузов, граждан и транспортных средств. С армянской стороны это не просто неконструктивно, это еще и вредит ей. Она лишает себя выгод, хотя из всех стран именно она нуждается в поправлении своего экономического положения и выхода из изоляции», – отметил глава МИД Азербайджана.

Он подчеркнул, что подобный подход Еревана может привести к тому, что эта страна упустит еще одну выгодную возможность поправить собственную экономику, поскольку «дорога может просто обойти Армению».

«Азербайджан же продолжит работу в этом направлении, имея план «Б». И для нас проект будет осуществлен даже без участия Армении, но в таком случае она просто выпадет из числа выгодополучателей», – заключил министр.

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