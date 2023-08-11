Еще на двух дорогах в Баку снижена скорость движения

В Баку продолжаются мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективное управление транспортными потоками.
Об этом в сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.
В рамках этих мер ограничение скорости было снижено еще на двух улицах.
С 11 августа ограничение скорости было снижено с 60 км/ч до 50 км/ч на улицах Мухаммеда Хади и Тебриз. На обоих участках дороги установлены соответствующие дорожные знаки.
Для обеспечения безопасности движения водителей просят соблюдать ограничения скорости.