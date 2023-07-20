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Главное Общество

На некоторых улицах в Наримановском районе Баку снижен скоростной предел

На некоторых улицах в Наримановском районе Баку снижен скоростной предел

В Баку на улицах Ага Нематуллы и Ахмеда Раджабли скоростной предел снижается с 60 км/ч до 50 км/ч. С сегодняшнего дня на обоих участках дороги начата установка соответствующих дорожных знаков.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В городе Баку продолжаются мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, эффективное управление транспортными потоками. В рамках этих мер были подготовлены предложения по снижению скоростного предела еще на нескольких участках дорог и согласованы с Главным управлением государственной дорожной полиции.

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