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На освобожденных территориях строятся 39 автомобильных тоннелей (видео)

На освобожденных территориях строятся 39 автомобильных тоннелей (видео)

В проектах дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющих важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел, осуществляется строительство 39 автомобильных тоннелей общей протяженностью около 66 км.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили, что на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша строятся 7 автомобильных туннелей общей протяженностью 12 690,6 метров.

Кроме того, на автомобильной дороге Худафарин-Губадлы-Лачин строятся 7 автомобильных тоннелей общей протяженностью 2 358 метров, на автомобильной дороге Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд – 3 автомобильных тоннеля общей протяженностью 12 032,79 метра, на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису – 5 автомобильных тоннелей общей протяженностью 25 926,97 метра, на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин – 17 автомобильных тоннелей общей протяженностью 12 964,61 метра.

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