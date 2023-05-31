Певица Земфира стала гражданкой Франции

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Российская певица Земфира, которую в РФ внесли в список “иноагентов”, получила гражданство Франции. Об этом говорит выписка из реестра о регистрации компании в коммерческом суде Парижа, пишет Telegram-канал Mash.

“В графе “гражданство” у Рамазановой Земфиры гордо красуется слово Française. У Ренаты Литвиновой, с которой уроженка Уфы и сделала творческий бизнес в столице Пятой республики, по-прежнему указано гражданство РФ”, – говорится в сообщении.

Канал также напоминает, что недавно Земфира зарегистрировала компанию «Родина».