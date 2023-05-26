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В Баку на ряде улиц будет ограничено движение

В Баку на ряде улиц будет ограничено движение

27-29 мая для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения участников дорожного движения на некоторых улицах и проспектах Баку будут проведены ремонтные работы, чистка и мойка тоннелей и проезжей части. В связи с этим на участках, где будут проводиться работы, будет частично ограничено движение автотранспорта.

Как сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, ремонтные работы будут проводиться на:

– просп. Азадлыг – от ул. Мамеда Араза до ул. Наджафа Нариманова

– ул. Самеда Вургуна – от ул. Салатын Аскеровой до ул. Шамиля Азизбекова,

– ул. Мехти Гусейна,

– ул. Шихали Гурбанова – от ул. Физули до ул. Салатын Аскеровой

– Бакинской кольцевой дороге – частично от торгового центра «Бина» до офиса ГДП

– Московском проспекте – от тоннеля до ул. 20 января.

Очистку и мойку тоннелей планируется проводить на проспектах Гейдара Алиева, Зии Буниятова, 8 Ноября и Ататюрка.

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