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Дорожная полиция предупредила о закрытии некоторых дорог

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В Баку в связи с марафоном будет ограничено движение на ряде дорог.

«Доводим до сведения водителей и участников движения, что в связи с проведением «Бакинского марафона 2023″, 7 мая с 8:00 до 14:00 утра будет полностью ограничено движение на дорогах в связи с обеспечением безопасности участников на некоторых улицах и проспектах», — сообщил старший инспектор Бакинского государственного управления дорожной полиции, майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, в целях проведения мероприятия на высоком уровне будет ограничено движение от Площади флага через административную территорию Приморского бульвара до Морского вокзала, далее вдоль бульвара через площадь Азадлыг, на проспектах Нефтяников и 8 ноября, по кругу Белого города, вдоль парка военных трофеев, на ул.Юсифа Сафарова – от пересечения с улицей А.Джалилова до моста Джаваншира, на ул.Узеира Гаджибекова, проспекте Азадлыг, З.Алиевой, Расула Резы, в сторону поселка Баилово, на улице Бибиэйбат, до Дворца водных видов спорта, Площади флага со стороны «Baku Crystal Hall».

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