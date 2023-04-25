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Какие дороги в Баку будут открыты во время проведения «Формулы 1»?

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В этом году во время проведения Гран-при Азербайджана «Формулы 1» некоторые дороги, входящие в Бакинское городское кольцо, будут открыты для беспрепятственного передвижения транспорта.

Как сообщили в операционной компании Baku City Circuit, участок проспекта Нефтяников от круга Азнефть в направлении Морского вокзала и участок улицы Истиглалият от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджан будут открыты для движения транспорта в определенные часы с понедельника, 24 апреля, по субботу, 29 апреля.

С 24 по 26 апреля утром с 07:00 до 09:00, а вечером с 18:00 до 20:00 одностороннее движение на указанных дорогах (на проспекте Нефтяников от площади Азнефть до Морского вокзала и на улице Истиглалият от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджан) будет свободным без парковки и остановок.

27 апреля участок на проспекте Нефтяников от площади Азнефть в направлении Морского вокзала будет открыт с 07:00 до 09:00 утром и с 20:00 до 22:00 вечером. А 28-29 апреля здесь движение транспорта будет возможно только в вечернее время с 20:00 до 22:00.

Пешеходы также смогут пользоваться временными переходами на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Истиглалият, улиц Хагани и Рашида Бейбутова, а также проспекта Азадлыг и улицы Хагани. Переход на пересечении улицы Рашида Бейбутова и проспекта Нефтяников будет действовать на постоянной основе.

Движение на дорогах будет полностью восстановлено 2 мая в 08:00 утра.

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