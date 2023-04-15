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Американец плюнул в копов и получил 70 лет тюрьмы

larii pirson

В Техасе мужчину приговорили к 70-летнему тюремному заключению за плевок в полицейских, пишет Complex.

36-летний Ларри Пирсон был арестован в мае 2022 года по подозрению в домашнем насилии. Потерпевшая, заявившая на мужчину в полицию, сообщила, что он ударил ее несколько раз и угрожал огнестрельным оружием. После этого американца взяли под стражу, но при задержании он вел себя агрессивно и плевал в патрульных.

В апреле 2023 года суд вынес Пирсону приговор. Он был признан виновным по двум пунктам обвинения в оскорблении государственных служащих. Мужчина уже ранее был судим за насилие и грабеж при отягчающих обстоятельствах, учитывая этот факт, Ларри был приговорен к 70 годам лишения свободы.

«Если вы хотите жить преступной жизнью, делайте это среди других преступников в тюрьме», — обратился прокурор к Пирсону.

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