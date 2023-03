Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Об этом сообщил офис президента Израиля в Twitter.

«Президент Ицхак Герцог встретился сегодня в резиденции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Он поздравил его с открытием посольства Азербайджана в Израиле и назначением первого посла», — говорится в публикации.

President @Isaac_Herzog met with the Foreign Minister of Azerbaijan, @Bayramov_Jeyhun, at the President’s Residence today. He congratulated him on the inauguration of Azerbaijan’s embassy in Israel and the appointment of its first ambassador. 🇮🇱🤝🇦🇿 pic.twitter.com/xj07klbqWi

