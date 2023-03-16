Операционная компания Бакинского городского кольца (Baku City Ring Operating Company) информирует общественность о том, что в рамках Гран-при Азербайджана Формула-1 некоторые из дорог, проходящих по трассе, будут открыты для пользования.

С понедельника 24 апреля до субботы 29 апреля в определенные часы будет открыт для движения участок трассы просп. Нефтяников — от площади Азнефть до Морского вокзала и участок ул. Истиглалият — от ул. Шейха Шамиля до просп. Азербайджан.

Так, 24-25-26 апреля с 07:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 20:00 движение на указанных дорогах (участок проспекта Нефтяников — от площади Азнефть до Морского вокзала и ул. Истиглалият — от ул. Шейха Шамиля до просп. Азербайджан) будет свободным.

27 апреля участок просп. Нефтяников от площади Азнефть до Морского вокзала будет открыт утром с 07:00 до 09:00, вечером — с 20:00 до 22:00.

28-29 апреля движение будет возможно только в вечернее время с 20:00 до 22:00.

Перечисленные дороги будут использоваться только как транзитный коридор.

Стоянка или парковка здесь запрещена из соображений безопасности.

Кроме того, по этим дорогам исключено движение грузовых автомобилей и общественного транспорта. Следует отметить, что ограничение скорости на указанных дорогах установлено на уровне 50 км/ч.

Движение на этих дорогах будет совместно регулироваться Бакинским городским кольцом и соответствующими силовыми структурами.